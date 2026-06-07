75 тыс. обращений разрешил за три года свердловский фонд «Защитники Отечества»

Свердловское отделение госфонда «Защитники Отечества» за три года работы обработало и разрешило 75 тыс. обращений, сообщили в пресс-службе фонда. Как объяснили в фонде, «Защитники Отечества» содействует ветеранам специальной военной операции (СВО) и членам их семей в получении мер поддержки, в том числе во вопросам медицинской реабилитации и трудоустройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В регионе в фонде работают 92 сотрудника, включая ветеранов СВО. С начала работы фонда специалисты адаптировали 64 жилых помещения, вручили 10 автомобилей, 64 технических средства реабилитации предоставили ветеранам СВО с инвалидностью.

В Свердловской области в честь годовщины создания фонда прошло торжественное мероприятие. Фонд поздравили заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения региона Татьяна Савиновна, председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.