Волейбольному клубу «Уралочка-НТМК» исполнилось 60 лет. Образованный в 1966 году из местного клуба, он стал известным сначала на весь Союз, а потом и на мировой арене. Почти сразу, с 1969 года, команду тренирует заслуженный тренер Николай Карполь. Известные уральцы рассказали «Ъ-Урал», что клуб значит для мира, региона и для них самих.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Людмила Бабушкина, председатель законодательного собрания Свердловской области:

— Это гордость не только Свердловской области, но и всего мирового спортивного сообщества. Все достижения команды, становление женского российского волейбола в целом, главные победы российских волейболисток связаны с именем бывшего главного тренера, тренера сборной СССР и России, заслуженного тренера СССР и России Николая Карполя, который дважды признавался FIVB лучшим тренером мира. Под руководством легендарного наставника «Уралочка» 11 раз становилась чемпионом СССР, 14 раз — чемпионом России, восемь раз выигрывала Кубок европейских чемпионов. Под его же руководством спортсменки «Уралочки» в составе сборной России неоднократно завоевывали медали Олимпийских игр, побеждали на чемпионатах мира и Европы.

Спустя 60 лет успешной истории уральский клуб по прежнему остается одним из самых титулованных в истории России и сохраняет лидерские позиции в национальном чемпионате и Кубке России. «Уралочка» продолжает воспитывать спортсменок с мировым именем и служит эталоном системы развития женского волейбольного клуба в спорте высших достижений. Сегодня им на регулярной основе занимаются около 65 тыс. уральцев.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Леонид Рапопорт, министр физической культуры и спорта Свердловской области:

— «Уралочка» — это феномен мирового уровня, узнаваемый во многих странах. Конечно, это связано с легендарным Николаем Васильевичем Карполем — единственным в мире тренером по игровым видам спорта, который пять раз приводил национальную сборную нашей страны в олимпийский финал.

Мы отдаем большую дань уважения заслугам Николая Васильевича, тем технологиям и системе подготовки, которые были им созданы и которые позволяли и позволяют спортсменкам «Уралочки» быть узнаваемыми на самом высоком уровне.

Более того, доброе и приятное название «Уралочка», связанное с местом проживания, сегодня транслируется и в других женских командах по игровым видам спорта. Это, безусловно, очень приятно. «Уралочка» — узнаваемый бренд Свердловской области, которым мы гордимся, которому помогаем и который очень любим.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алексей Орлов, глава города Екатеринбурга:

— Екатеринбург — город, где волейбол живет в сердцах тысяч людей, в том числе и в моем. «Уралочка» — настоящий символ Екатеринбурга и всей Свердловской области, истинное воплощение бойцовского духа, твердости и воли в достижении поставленных целей. Наш клуб известен не только в России, но и во всем мире. Безусловно, во многом эта заслуга принадлежит выдающемуся тренеру Николаю Васильевичу Карполю, под чьим чутким руководством «Уралочка» стала настоящей кузницей чемпионов.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Григорий Иванов, президент футбольного клуба «Урал»:

— «Уралочка» – это флагман отечественного волейбола, первый спортивный коллектив, который по-настоящему прославил наш регион в масштабах всей страны. А еще это — Николай Васильевич Карполь, который показал, каким должен быть тренер: не только хитроумным тактиком, но и эмоциональным мотиватором. Именно «Уралочка» в советские годы открывала закрытый тогда город Свердловск: помню, как сюда приезжали играть японки и китаянки. Я и сам регулярно ходил на матчи «Уралочки», многих волейболисток знаю еще по их девичьим фамилиям, которые потом менялись. Хочу пожелать клубу процветания, продолжать побеждать и прославлять нашу область, а Николаю Васильевичу – низкий поклон, крепкого здоровья и долголетия!

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Игорь Пушкарев, директор Музея истории Екатеринбурга:

— Клуб «Уралочка» значим не только для Свердловской области и Екатеринбурга, но и для нашей страны и мирового спорта. Это имя вписано в почетный зал славы отечественного спорта. Потому что на протяжении 70-х и 80-х годов и позже «Уралочка» была ключевой командой для всего советского волейбола. Они побеждали не только на уровнях всесоюзных соревнований, но и были призерками чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. Достаточно сказать, что 16 спортсменок «Уралочки» являются олимпийскими чемпионками. На мой взгляд, подобного феномена в мировом волейболе не было ни до этого, ни после этого.

С Музеем истории Екатеринбурга у команды связь немножко отдаленная, но тем не менее она тоже существует. Среди сотрудников Музея истории Екатеринбурга есть девчонки, которые играли за «Уралочку».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Алексей Долгов, президент УБРиР:

— Что такое «Уралочка» для нашей области? Часть нашей идентичности. Еще один показатель уникальности нашего края и людей, которые здесь живут. Повод для гордости и настоящая легенда. Сильный региональный бренд, который любят. В этом мы как уральский банк чувствуем свое родство с этой замечательной командой.

Я не раз бывал на играх «Уралочки» и аплодировал мастерству наших волейболисток. Хочется поздравить их всех и, конечно, главного «архитектора» этой системы — Николая Васильевича Карполя, личным знакомством с которым горжусь.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Константин Киселев, депутат Екатеринбургской городской думы от партии «Яблоко»:

— «Уралочка» в свое время вошла в идентичность Екатеринбурга, и не было человека, который бы не знал не просто название клуба, а кто такой Николай Карполь, самих игроков, как Валентину Огиенко, Екатерину Гамову и других. Это было время, когда волейбол благодаря «Уралочке» стал одним из самых популярных видов спорта в Свердловской области, приходили играть не только девочки, но и парни, потому что это было круто. Времена изменились, сегодня на первый план вышли смешанные единоборства, хоккей, в меньшей степени футбол, но «Уралочка» остается в идентичности города и никуда из нее не ушла — это абсолютно точно.

Для меня «Уралочка» — это те люди, которые формировали меня. В то время я играл в волейбол, естественно, на любительском уровне, смотрел матчи с «Уралочкой» и увлекался. Если в мужском волейболе все происходит мгновенно, то в женском игра идет чуть-чуть медленнее, в этом смысле он более интригующий. Успеваешь следить за тем, как пошла подача, прием, блок. Он просто зрелищнее мужского.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Александр Лакедемонский, главный редактор «Областной газеты»:

— «Уралочка» вместе с Николаем Васильевичем Карполем для меня, наверное, что-то сродни тому, что называют жизненными скрепами. Болею за клуб года с 1979-го, с перерывами, конечно. Тогда в наш Свердловск постоянно ездили топовые на тот момент команды — Кубы, Японии. И поочередно играли то с «Уралочкой», то со сборной СССР, которыми руководил Карполь. Матчи транслировались по СГТРК, любимым моим развлечением было смотреть и слушать тайм-ауты с неистовым тренером и сравнивать составы клуба и сборной — и не находить почти отличий. Везде играли свердловчанки.

В армии едва ли не первое, что нам сказали, когда мы переступили порог казармы — что в нашей роте, лучшей в округе, год назад нес службу Василий Карполь, сын легендарного тренера, после учебки направленный на южные рубежи нашей советской Родины. Очень жаль, что потом так все случилось. Сегодняшнему возрождению «Уралочки» я искренне рад. А за ее поражения, такие как в финальном плей-офф чемпионата России-2022, переживаю не меньше, чем в детстве.