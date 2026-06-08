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«Феномен мирового уровня»

Бабушкина, Рапопорт, Орлов, Иванов — о легендарном волейбольном клубе «Уралочка»

Волейбольному клубу «Уралочка-НТМК» исполнилось 60 лет. Образованный в 1966 году из местного клуба, он стал известным сначала на весь Союз, а потом и на мировой арене. Почти сразу, с 1969 года, команду тренирует заслуженный тренер Николай Карполь. Известные уральцы рассказали «Ъ-Урал», что клуб значит для мира, региона и для них самих.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Людмила Бабушкина, председатель законодательного собрания Свердловской области:

— Это гордость не только Свердловской области, но и всего мирового спортивного сообщества. Все достижения команды, становление женского российского волейбола в целом, главные победы российских волейболисток связаны с именем бывшего главного тренера, тренера сборной СССР и России, заслуженного тренера СССР и России Николая Карполя, который дважды признавался FIVB лучшим тренером мира. Под руководством легендарного наставника «Уралочка» 11 раз становилась чемпионом СССР, 14 раз — чемпионом России, восемь раз выигрывала Кубок европейских чемпионов. Под его же руководством спортсменки «Уралочки» в составе сборной России неоднократно завоевывали медали Олимпийских игр, побеждали на чемпионатах мира и Европы.

Спустя 60 лет успешной истории уральский клуб по прежнему остается одним из самых титулованных в истории России и сохраняет лидерские позиции в национальном чемпионате и Кубке России. «Уралочка» продолжает воспитывать спортсменок с мировым именем и служит эталоном системы развития женского волейбольного клуба в спорте высших достижений. Сегодня им на регулярной основе занимаются около 65 тыс. уральцев.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— Леонид Рапопорт, министр физической культуры и спорта Свердловской области:

— «Уралочка» — это феномен мирового уровня, узнаваемый во многих странах. Конечно, это связано с легендарным Николаем Васильевичем Карполем — единственным в мире тренером по игровым видам спорта, который пять раз приводил национальную сборную нашей страны в олимпийский финал.

Мы отдаем большую дань уважения заслугам Николая Васильевича, тем технологиям и системе подготовки, которые были им созданы и которые позволяли и позволяют спортсменкам «Уралочки» быть узнаваемыми на самом высоком уровне.

Более того, доброе и приятное название «Уралочка», связанное с местом проживания, сегодня транслируется и в других женских командах по игровым видам спорта. Это, безусловно, очень приятно. «Уралочка» — узнаваемый бренд Свердловской области, которым мы гордимся, которому помогаем и который очень любим.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алексей Орлов, глава города Екатеринбурга:

— Екатеринбург — город, где волейбол живет в сердцах тысяч людей, в том числе и в моем. «Уралочка» — настоящий символ Екатеринбурга и всей Свердловской области, истинное воплощение бойцовского духа, твердости и воли в достижении поставленных целей. Наш клуб известен не только в России, но и во всем мире. Безусловно, во многом эта заслуга принадлежит выдающемуся тренеру Николаю Васильевичу Карполю, под чьим чутким руководством «Уралочка» стала настоящей кузницей чемпионов.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Григорий Иванов, президент футбольного клуба «Урал»:

— «Уралочка» – это флагман отечественного волейбола, первый спортивный коллектив, который по-настоящему прославил наш регион в масштабах всей страны. А еще это — Николай Васильевич Карполь, который показал, каким должен быть тренер: не только хитроумным тактиком, но и эмоциональным мотиватором. Именно «Уралочка» в советские годы открывала закрытый тогда город Свердловск: помню, как сюда приезжали играть японки и китаянки. Я и сам регулярно ходил на матчи «Уралочки», многих волейболисток знаю еще по их девичьим фамилиям, которые потом менялись. Хочу пожелать клубу процветания, продолжать побеждать и прославлять нашу область, а Николаю Васильевичу – низкий поклон, крепкого здоровья и долголетия!

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Игорь Пушкарев, директор Музея истории Екатеринбурга:

— Клуб «Уралочка» значим не только для Свердловской области и Екатеринбурга, но и для нашей страны и мирового спорта. Это имя вписано в почетный зал славы отечественного спорта. Потому что на протяжении 70-х и 80-х годов и позже «Уралочка» была ключевой командой для всего советского волейбола. Они побеждали не только на уровнях всесоюзных соревнований, но и были призерками чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. Достаточно сказать, что 16 спортсменок «Уралочки» являются олимпийскими чемпионками. На мой взгляд, подобного феномена в мировом волейболе не было ни до этого, ни после этого.

С Музеем истории Екатеринбурга у команды связь немножко отдаленная, но тем не менее она тоже существует. Среди сотрудников Музея истории Екатеринбурга есть девчонки, которые играли за «Уралочку».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Алексей Долгов, президент УБРиР:

— Что такое «Уралочка» для нашей области? Часть нашей идентичности. Еще один показатель уникальности нашего края и людей, которые здесь живут. Повод для гордости и настоящая легенда. Сильный региональный бренд, который любят. В этом мы как уральский банк чувствуем свое родство с этой замечательной командой.

Я не раз бывал на играх «Уралочки» и аплодировал мастерству наших волейболисток. Хочется поздравить их всех и, конечно, главного «архитектора» этой системы — Николая Васильевича Карполя, личным знакомством с которым горжусь.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Константин Киселев, депутат Екатеринбургской городской думы от партии «Яблоко»:

— «Уралочка» в свое время вошла в идентичность Екатеринбурга, и не было человека, который бы не знал не просто название клуба, а кто такой Николай Карполь, самих игроков, как Валентину Огиенко, Екатерину Гамову и других. Это было время, когда волейбол благодаря «Уралочке» стал одним из самых популярных видов спорта в Свердловской области, приходили играть не только девочки, но и парни, потому что это было круто. Времена изменились, сегодня на первый план вышли смешанные единоборства, хоккей, в меньшей степени футбол, но «Уралочка» остается в идентичности города и никуда из нее не ушла — это абсолютно точно.

Для меня «Уралочка» — это те люди, которые формировали меня. В то время я играл в волейбол, естественно, на любительском уровне, смотрел матчи с «Уралочкой» и увлекался. Если в мужском волейболе все происходит мгновенно, то в женском игра идет чуть-чуть медленнее, в этом смысле он более интригующий. Успеваешь следить за тем, как пошла подача, прием, блок. Он просто зрелищнее мужского.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Александр Лакедемонский, главный редактор «Областной газеты»:

— «Уралочка» вместе с Николаем Васильевичем Карполем для меня, наверное, что-то сродни тому, что называют жизненными скрепами. Болею за клуб года с 1979-го, с перерывами, конечно. Тогда в наш Свердловск постоянно ездили топовые на тот момент команды — Кубы, Японии. И поочередно играли то с «Уралочкой», то со сборной СССР, которыми руководил Карполь. Матчи транслировались по СГТРК, любимым моим развлечением было смотреть и слушать тайм-ауты с неистовым тренером и сравнивать составы клуба и сборной — и не находить почти отличий. Везде играли свердловчанки.

В армии едва ли не первое, что нам сказали, когда мы переступили порог казармы — что в нашей роте, лучшей в округе, год назад нес службу Василий Карполь, сын легендарного тренера, после учебки направленный на южные рубежи нашей советской Родины. Очень жаль, что потом так все случилось. Сегодняшнему возрождению «Уралочки» я искренне рад. А за ее поражения, такие как в финальном плей-офф чемпионата России-2022, переживаю не меньше, чем в детстве.

Фотогалерея

Легенды рук Карполя

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Волейбольный клуб «Уралочка» был основан ровно 60 лет назад, в 1966 году, при заводе транспортного машиностроения имени Я. М. Свердлова (сейчас ГО «Уралтрансмаш»).

Волейбольный клуб «Уралочка» был основан ровно 60 лет назад, в 1966 году, при заводе транспортного машиностроения имени Я. М. Свердлова (сейчас ГО «Уралтрансмаш»).

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

Первым тренером команды стал заслуженный тренер СССР Александр Кильчевский.

Первым тренером команды стал заслуженный тренер СССР Александр Кильчевский.

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

С 1969 года по настоящее время команду тренирует заслуженный тренер СССР Николай Карполь. (На фото Николай Карполь после победы &quot;Уралочки&quot; на Чемпионате СССР).

С 1969 года по настоящее время команду тренирует заслуженный тренер СССР Николай Карполь. (На фото Николай Карполь после победы "Уралочки" на Чемпионате СССР).

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

С 1969 года по настоящее время команду тренирует заслуженный тренер СССР Николай Карполь. (На фото Николай Карполь после победы &quot;Уралочки&quot; на Чемпионате СССР).

С 1969 года по настоящее время команду тренирует заслуженный тренер СССР Николай Карполь. (На фото Николай Карполь после победы "Уралочки" на Чемпионате СССР).

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

За 60 лет клуб смог добиться мировой известности и вырастить плеяду известных спортсменок

За 60 лет клуб смог добиться мировой известности и вырастить плеяду известных спортсменок

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

На Олимпиаде-80 в Москве сборная СССР продемонстрировала быстрый, четкий, мощный волейбол. В финале советские спортсменки обыграли сборную ГДР со счетом 3:1. Один из ключевых моментов игры – когда Николай Карполь взял минутный перерыв и сделал перестановки в составе. На этой Олимпиаде в национальную сборную входило девять «уралочек». На Олимпиаде-88 в Сеуле (на фото) шесть «уралочек» (Ирина Пархомчук, Ирина Смирнова, Светлана Корытова, Елена Волкова, Марина Никулина, Валентина Огиенко) вместе с Николаем Карполем смогли также повторить «золотой» финал своих соотечественниц.

На Олимпиаде-80 в Москве сборная СССР продемонстрировала быстрый, четкий, мощный волейбол. В финале советские спортсменки обыграли сборную ГДР со счетом 3:1. Один из ключевых моментов игры – когда Николай Карполь взял минутный перерыв и сделал перестановки в составе. На этой Олимпиаде в национальную сборную входило девять «уралочек». На Олимпиаде-88 в Сеуле (на фото) шесть «уралочек» (Ирина Пархомчук, Ирина Смирнова, Светлана Корытова, Елена Волкова, Марина Никулина, Валентина Огиенко) вместе с Николаем Карполем смогли также повторить «золотой» финал своих соотечественниц.

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

Первые медали чемпионата СССР уральские спортсменки завоевали в 1977 году. В финальных матчах «Уралочка» обошла команду из Ташкента и заняла третье место. Сезон 1978 года стал для наших волейболисток прорывным. По итогам предварительного этапа «Уралочка» заняла первое место, потерпев два поражения от рижской «Авроры». Финальный этап свердловская команда провела без поражений и впервые стала чемпионом СССР. (На фото матч сборных СССР и Японии).

Первые медали чемпионата СССР уральские спортсменки завоевали в 1977 году. В финальных матчах «Уралочка» обошла команду из Ташкента и заняла третье место. Сезон 1978 года стал для наших волейболисток прорывным. По итогам предварительного этапа «Уралочка» заняла первое место, потерпев два поражения от рижской «Авроры». Финальный этап свердловская команда провела без поражений и впервые стала чемпионом СССР. (На фото матч сборных СССР и Японии).

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

В сезонах 1980-82 годов «Уралочка» одержала три победы подряд в чемпионате СССР, продолжив свое первенство на внутренней арене. В 1983 году свердловская команда не сумела продлить свою чемпионскую серию. Команда становилась серебряным призером турнира, но затем вернула чемпионский титул в сезоне 1985/86. До распада СССР свердловские спортсменки не отдавали звание чемпиона страны, в общей сложности выиграв турнир 11 раз.

В сезонах 1980-82 годов «Уралочка» одержала три победы подряд в чемпионате СССР, продолжив свое первенство на внутренней арене. В 1983 году свердловская команда не сумела продлить свою чемпионскую серию. Команда становилась серебряным призером турнира, но затем вернула чемпионский титул в сезоне 1985/86. До распада СССР свердловские спортсменки не отдавали звание чемпиона страны, в общей сложности выиграв турнир 11 раз.

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

«Уралочка» регулярно выступала в Кубке европейских чемпионов и имеет ряд наград турнира, в том числе и восемь чемпионских титулов, шесть раз свердловские волейболистки становились вторыми, два раза – третьими. В 2000-м году турнир стал называться Лига чемпионов, и «Уралочка» завоевывала его серебряные (в 2002/03) и бронзовые (2000/01) медали.

«Уралочка» регулярно выступала в Кубке европейских чемпионов и имеет ряд наград турнира, в том числе и восемь чемпионских титулов, шесть раз свердловские волейболистки становились вторыми, два раза – третьими. В 2000-м году турнир стал называться Лига чемпионов, и «Уралочка» завоевывала его серебряные (в 2002/03) и бронзовые (2000/01) медали.

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

Игроки комманды &quot;Уралочка&quot; в составе сборной СССР на Олимпийских играх

Игроки комманды "Уралочка" в составе сборной СССР на Олимпийских играх

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

Игроки волейбольного клуба &quot;Уралочка-НТМК&quot; в составе сборной России по волейболу на олимпийских играх в Сиднее

Игроки волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" в составе сборной России по волейболу на олимпийских играх в Сиднее

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

В сезоне 2000/01 «Уралочка» выиграла свой последний титул чемпионата России под прежним названием. В марте 2001 года команда попала под патронаж комбината «Евраз-НТМК» и стала носить название «Уралочка-НТМК». На фото игроки волейбольного клуба в составе сборной России на олимпийских играх 2004 года в Афинах.

В сезоне 2000/01 «Уралочка» выиграла свой последний титул чемпионата России под прежним названием. В марте 2001 года команда попала под патронаж комбината «Евраз-НТМК» и стала носить название «Уралочка-НТМК». На фото игроки волейбольного клуба в составе сборной России на олимпийских играх 2004 года в Афинах.

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

14-кратным чемпионом России по женскому волейболу клуб «Уралочка-НТМК» стал в 2005 году. В финале 14-го чемпионата среди женских команд суперлиги свердловская команда обыграла московское «Динамо».

14-кратным чемпионом России по женскому волейболу клуб «Уралочка-НТМК» стал в 2005 году. В финале 14-го чемпионата среди женских команд суперлиги свердловская команда обыграла московское «Динамо».

Фото: Коммерсантъ / Михаил Почуев  /  купить фото

Первый президент России Борис Ельцин поздравляет волейболисток &quot;Уралочки&quot; с победой в чемпионате России по волейболу

Первый президент России Борис Ельцин поздравляет волейболисток "Уралочки" с победой в чемпионате России по волейболу

Фото: Коммерсантъ / Михаил Почуев  /  купить фото

В 2002 году Николай Карполь предложил провести международный турнир по волейболу среди женщин и назвать соревнования именем первого президента России Бориса Ельцина. Тогда его поддержал губернатор Свердловской области Эдуард Россель и сам экс-глава государства. Первый турнир прошел в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле в 2003 году. Участие в нем приняли команды из России, Китая, Азербайджана, США, Италии, Японии, Турции и Хорватии. Победила российская сборная. В последний раз турнир прошел в 2019 году.

В 2002 году Николай Карполь предложил провести международный турнир по волейболу среди женщин и назвать соревнования именем первого президента России Бориса Ельцина. Тогда его поддержал губернатор Свердловской области Эдуард Россель и сам экс-глава государства. Первый турнир прошел в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле в 2003 году. Участие в нем приняли команды из России, Китая, Азербайджана, США, Италии, Японии, Турции и Хорватии. Победила российская сборная. В последний раз турнир прошел в 2019 году.

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

В сезонах 2017/18, 2018/19 и 2019/2020 свердловские волейболистки становились бронзовыми призерами чемпионата России.

В сезонах 2017/18, 2018/19 и 2019/2020 свердловские волейболистки становились бронзовыми призерами чемпионата России.

Фото: Пресс-служба клуба "Уралочка-НТМК"

за время работы подготовил 15 олимпийских чемпионок, более 50 мастеров спорта международного класса. В 2009 году Николай Карполь принят в волейбольный зал славы Холеоки, США. На фото президент России Владимир Путин вручает медаль &quot;Герой Труда Российской Федерации&quot; в Кремлеи Николаю Карполю в 2018 году.

за время работы подготовил 15 олимпийских чемпионок, более 50 мастеров спорта международного класса. В 2009 году Николай Карполь принят в волейбольный зал славы Холеоки, США. На фото президент России Владимир Путин вручает медаль "Герой Труда Российской Федерации" в Кремлеи Николаю Карполю в 2018 году.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В сезоне 2021/22 года волейболисткам спустя шесть лет удалось попасть в финал Суперлиги. В стадию плей-офф «Уралочка-НТМК» вышла лишь с пятого места. В финале уральские спортсменки встретились с действующим чемпионом - калининградским «Локомотивом».

В сезоне 2021/22 года волейболисткам спустя шесть лет удалось попасть в финал Суперлиги. В стадию плей-офф «Уралочка-НТМК» вышла лишь с пятого места. В финале уральские спортсменки встретились с действующим чемпионом - калининградским «Локомотивом».

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

В решающей игре калининградский «Локомотив» второй раз подряд стал чемпионом женской Суперлиги. «Уралочка-НТМК» завоевала серебряные медали.

В решающей игре калининградский «Локомотив» второй раз подряд стал чемпионом женской Суперлиги. «Уралочка-НТМК» завоевала серебряные медали.

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Игроки волейбольного клуба &quot;Уралочка-НТМК&quot; после матча

Игроки волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" после матча

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

Дворец игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге. Возле него стоит монумент волейбольному клубу &quot;Уралочка&quot; и главному тренеру Николаю Карполю. В 2021 году в Екатеринбурге была открыта академия волейбола имени Николая Карполя.

Дворец игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге. Возле него стоит монумент волейбольному клубу "Уралочка" и главному тренеру Николаю Карполю. В 2021 году в Екатеринбурге была открыта академия волейбола имени Николая Карполя.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В 2023 году Николай Карполь попал в Книгу рекордов России, поставив рекорд по наибольшему трудовому стажу в должности тренера по волейболу в одной команде. На тот момент господин Карполь проработал в «Уралочке» более 49 лет. В 2023 году Николай Карполь оставил пост главного тренера, однако продолжил работу в клубе. 1 мая Николай Карполь отметил свое 88-летие. Сейчас тренером команды является его внук - Михаил Карполь.

В 2023 году Николай Карполь попал в Книгу рекордов России, поставив рекорд по наибольшему трудовому стажу в должности тренера по волейболу в одной команде. На тот момент господин Карполь проработал в «Уралочке» более 49 лет. В 2023 году Николай Карполь оставил пост главного тренера, однако продолжил работу в клубе. 1 мая Николай Карполь отметил свое 88-летие. Сейчас тренером команды является его внук - Михаил Карполь.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Волейбольный клуб «Уралочка» был основан ровно 60 лет назад, в 1966 году, при заводе транспортного машиностроения имени Я. М. Свердлова (сейчас ГО «Уралтрансмаш»).

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

Первым тренером команды стал заслуженный тренер СССР Александр Кильчевский.

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

С 1969 года по настоящее время команду тренирует заслуженный тренер СССР Николай Карполь. (На фото Николай Карполь после победы "Уралочки" на Чемпионате СССР).

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

С 1969 года по настоящее время команду тренирует заслуженный тренер СССР Николай Карполь. (На фото Николай Карполь после победы "Уралочки" на Чемпионате СССР).

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

За 60 лет клуб смог добиться мировой известности и вырастить плеяду известных спортсменок

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

На Олимпиаде-80 в Москве сборная СССР продемонстрировала быстрый, четкий, мощный волейбол. В финале советские спортсменки обыграли сборную ГДР со счетом 3:1. Один из ключевых моментов игры – когда Николай Карполь взял минутный перерыв и сделал перестановки в составе. На этой Олимпиаде в национальную сборную входило девять «уралочек». На Олимпиаде-88 в Сеуле (на фото) шесть «уралочек» (Ирина Пархомчук, Ирина Смирнова, Светлана Корытова, Елена Волкова, Марина Никулина, Валентина Огиенко) вместе с Николаем Карполем смогли также повторить «золотой» финал своих соотечественниц.

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

Первые медали чемпионата СССР уральские спортсменки завоевали в 1977 году. В финальных матчах «Уралочка» обошла команду из Ташкента и заняла третье место. Сезон 1978 года стал для наших волейболисток прорывным. По итогам предварительного этапа «Уралочка» заняла первое место, потерпев два поражения от рижской «Авроры». Финальный этап свердловская команда провела без поражений и впервые стала чемпионом СССР. (На фото матч сборных СССР и Японии).

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

В сезонах 1980-82 годов «Уралочка» одержала три победы подряд в чемпионате СССР, продолжив свое первенство на внутренней арене. В 1983 году свердловская команда не сумела продлить свою чемпионскую серию. Команда становилась серебряным призером турнира, но затем вернула чемпионский титул в сезоне 1985/86. До распада СССР свердловские спортсменки не отдавали звание чемпиона страны, в общей сложности выиграв турнир 11 раз.

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

«Уралочка» регулярно выступала в Кубке европейских чемпионов и имеет ряд наград турнира, в том числе и восемь чемпионских титулов, шесть раз свердловские волейболистки становились вторыми, два раза – третьими. В 2000-м году турнир стал называться Лига чемпионов, и «Уралочка» завоевывала его серебряные (в 2002/03) и бронзовые (2000/01) медали.

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

Игроки комманды "Уралочка" в составе сборной СССР на Олимпийских играх

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

Игроки волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" в составе сборной России по волейболу на олимпийских играх в Сиднее

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

В сезоне 2000/01 «Уралочка» выиграла свой последний титул чемпионата России под прежним названием. В марте 2001 года команда попала под патронаж комбината «Евраз-НТМК» и стала носить название «Уралочка-НТМК». На фото игроки волейбольного клуба в составе сборной России на олимпийских играх 2004 года в Афинах.

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

14-кратным чемпионом России по женскому волейболу клуб «Уралочка-НТМК» стал в 2005 году. В финале 14-го чемпионата среди женских команд суперлиги свердловская команда обыграла московское «Динамо».

Фото: Коммерсантъ / Михаил Почуев  /  купить фото

Первый президент России Борис Ельцин поздравляет волейболисток "Уралочки" с победой в чемпионате России по волейболу

Фото: Коммерсантъ / Михаил Почуев  /  купить фото

В 2002 году Николай Карполь предложил провести международный турнир по волейболу среди женщин и назвать соревнования именем первого президента России Бориса Ельцина. Тогда его поддержал губернатор Свердловской области Эдуард Россель и сам экс-глава государства. Первый турнир прошел в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле в 2003 году. Участие в нем приняли команды из России, Китая, Азербайджана, США, Италии, Японии, Турции и Хорватии. Победила российская сборная. В последний раз турнир прошел в 2019 году.

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

В сезонах 2017/18, 2018/19 и 2019/2020 свердловские волейболистки становились бронзовыми призерами чемпионата России.

Фото: Пресс-служба клуба "Уралочка-НТМК"

за время работы подготовил 15 олимпийских чемпионок, более 50 мастеров спорта международного класса. В 2009 году Николай Карполь принят в волейбольный зал славы Холеоки, США. На фото президент России Владимир Путин вручает медаль "Герой Труда Российской Федерации" в Кремлеи Николаю Карполю в 2018 году.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В сезоне 2021/22 года волейболисткам спустя шесть лет удалось попасть в финал Суперлиги. В стадию плей-офф «Уралочка-НТМК» вышла лишь с пятого места. В финале уральские спортсменки встретились с действующим чемпионом - калининградским «Локомотивом».

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

В решающей игре калининградский «Локомотив» второй раз подряд стал чемпионом женской Суперлиги. «Уралочка-НТМК» завоевала серебряные медали.

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Игроки волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" после матча

Фото: Предоставлено пресс-службой волейбольного клуба «Уралочка-НТМК»

Дворец игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге. Возле него стоит монумент волейбольному клубу "Уралочка" и главному тренеру Николаю Карполю. В 2021 году в Екатеринбурге была открыта академия волейбола имени Николая Карполя.

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В 2023 году Николай Карполь попал в Книгу рекордов России, поставив рекорд по наибольшему трудовому стажу в должности тренера по волейболу в одной команде. На тот момент господин Карполь проработал в «Уралочке» более 49 лет. В 2023 году Николай Карполь оставил пост главного тренера, однако продолжил работу в клубе. 1 мая Николай Карполь отметил свое 88-летие. Сейчас тренером команды является его внук - Михаил Карполь.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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