В аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Сочи и Геленджика утром в воскресенье, 7 июня. Об этом сообщает Росавиация в мессенджере «Макс».

«Аэропорты Геленджика и Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении. Отмечается, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

6 июня в Сочи трижды объявляли опасность атаки беспилотников. Обломки дрона упали на проезжую часть. Взрывной волной выбило стекла в рейсовом автобусе, в нем находилось 15 человек. Утром в субботу власти также сообщили о возгорании на усть-лабинской нефтебазе, произошедшем в результате атаки БПЛА.