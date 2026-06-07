Объемы строительных работ в Башкирии снизились более чем на 30%

В первые четыре месяца года строительные компании выполнили работы на 92,6 млн руб. (в действующих ценах), говорится в отчете Башстата. Объемы работ росли ежемесячно, увеличившись с январских 15,9 млн руб. до апрельских 31,3 млн руб.

Совокупный результат в сопоставимых ценах оказался на 31,6% ниже, чем в январе — апреле 2025 года, и на 14,1% — чем в первые четыре месяца позапрошлого года. В начале 2023 года объемы строительства в денежном выражении составили 77,7 млн руб.

Снижение строительной активности наблюдается на фоне рекордно низких показателей ввода жилья за последние семь лет.

О ситуации в отрасли — в статье «Ъ» «Без продаж и ввод не тот».

Идэль Гумеров