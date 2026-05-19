Без продаж и ввод не тот

Объемы ввода нового жилья в Башкирии по итогам первых четырех месяцев оказались минимальными за последние семь лет. На этом фоне увеличивают сдачу строительные компании. Однако и их рост основывается на низкой базе прошлого года, когда застройщики почти заморозили ввод. К тому же, опережающие темпы стремятся к затуханию: если в феврале совокупная площадь жилья, построенного девелоперами, превышала прошлогодние значения в 25 раз, то по итогам апреля — лишь на 19%. Представители рынка ожидают, что к концу года показатели в сегменте многоквартирного строительства могут вырасти за счет активного запуска проектов два года назад.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В первые четыре месяца года в Башкирии введено в эксплуатацию 530 тыс. кв. м жилья. Рынок жилищного строительства в Башкирии постепенно отыгрывает отставание начала года: например, по итогам января совокупная площадь новых квартир отставала от первого месяца 2025 года более чем на 30%. В феврале удалось сократить разрыв на 11,8%, однако в марте произошел «отскок» — объемы ввода жилья оказались ниже на 25,5%, чем годом ранее. По итогам всего первого квартала в Башкирии было введено в эксплуатацию 360,8 тыс. кв. м — это 75,4% от прошлого года.

Самый заметный скачок произошел в апреле, когда строители сдали 169,2 тыс. кв. м жилья, что лишь на 12,4% меньше, чем в апреле 2025 года, и на 4% больше, чем два года назад.

Тем не менее, сводные данные за первые четыре месяца говорят о явно низких показателях для республики. Например, в прошлом году с января по апрель в Башкирии появилось 671,7 тыс. кв. м, в 2024-м — 912,2 тыс. кв. м, в 2023-м — 991,8 тыс. кв. м, а в 2022-м — рекордные 1,04 млн кв. м. За последние семь лет так мало жилья в начале года еще не сдавали.

На снижение темпов ввода сильнее всего повлияло уменьшение активности индивидуальных застройщиков. Например, в январе-апреле 2025 года на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) приходилось более 90,9% всего нового жилья в Башкирии. В этом году доля ИЖС снизилась на 4,6%. Собственные объемы новых домов в ИЖС уменьшились на четверть, до 457,4 тыс. кв. м.

Зато строительные компании увеличили сдачу с 61 тыс. до 72,6 тыс. кв. м, то есть, на 18,9%. Данный рост существенен лишь в сравнении с рекордно низкими значениями зимы-весны прошлого года. Например, в первые четыре месяца 2024 года объемы ввода в эксплуатацию жилья в МКД были выше в 2,4 раза, а в рекордный для начала года аналогичный период 2022 года - в 5,9 раза.

В Приволжском федеральном округе с января по апрель нынешнего года введено в эксплуатацию в общей сложности примерно 5,62 млн кв. м, годовое снижение составило 14%. Сдача квартир в МКД выросла на 30%, до 1,92 млн кв. м. В среднем по России совокупный объем ввода снизился на 24%, зато в многоквартирных домах вырос на 10%. Снижение активности в ИЖС является общероссийским трендом.

Сложности на рынке жилья признают все участники рынка, как девелоперы, так и чиновники и эксперты. На круглом столе «Рынок недвижимости – 2026. Новая экономическая реальность», который состоялся в Уфе в середине апреля, было оговорено, что к снижению показателей в 95% случаев привело уменьшение продаж. В среднем по Башкирии объем реализации жилья составляет около 41%, тогда как целесообразной планкой для ввода построенных домов в эксплуатацию застройщики считают показатель в 75–80%. Не помогает изменить ситуацию и отмена моратория на штрафы за нарушение сроков ввода жилья.

По мнению гендиректора группы компаний «Садовое кольцо» Ильи Колунова, на небольшой рост ввода многоквартирных домов в начале года могла повлиять ситуация двухлетней давности. «Срок реализации жилого проекта составляет примерно два года. То есть, в 2026 году сдаются дома, чей запуск состоялся примерно в 2024 году. Согласно данным ЕИСЖС «Дом.РФ», два года назад началось строительство 1,527 млн кв. м жилья, что на 17% больше, чем годом ранее».

Таким образом, полагает господин Колунов, по итогам нынешнего года объемы ввода могут оказаться немного выше, чем в прошлом. «За 2024 год объемы жилья, находящегося в стройке в Башкирии, заметно выросли — с 2,5 млн до 3,5 млн кв. м. Срок сдачи этих объектов придется как раз на 2026-2027 годы». К тому же, предполагает собеседник "Ъ", застройщики не смогут сильно затягивать сдачу объектов: «В январе отменен мораторий на штрафы за срыв сроков строительства, что должно улучшить дисциплину компаний»