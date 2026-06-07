Солдат из Удмуртии вернется в Россию после обмена военнопленными с Украиной 5 июня. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Исаев, vk Фото: Андрей Исаев, vk

Обмен между Россией и Украиной состоялся в формате «185 на 185» при посредничестве ОАЭ. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывается психологическая и медицинская помощь.

Напомним, после обмена 15 мая в регион вернулись трое участников СВО. Тогда обмен прошел в формате «205 на 205».