В Оренбурге повторно возбуждено уголовное дело по дорогам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, повторно возбужденного по факту нарушения прав жителей населенного пункта на качественную дорожную инфраструктуру. Об этом сообщил Информационный центр Следственного комитета (ИЦ СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, в приемную председателя СКР в соцсети «ВКонтакте» поступило обращение граждан по вопросу продолжающегося нарушения прав жителей поселка Нижнесакмарского города Оренбурга на качественную дорожную инфраструктуру. «На протяжении длительного времени автомобильная дорога на улице Троицкой находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, в период выпадения осадков грунтовое полотно регулярно размывается, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. В связи с этим проезд транспортных средств, в том числе автомобилей экстренных служб, затруднен»,— сообщает ИЦ СКР, отмечая, что «многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли».

Проблема уже не раз освещалась в местных СМИ. Ведомство отмечает, что по требованию главы СКР региональное следственное управление СКР уже возбуждало уголовное дело, «но данное процессуальное решение было отменено надзорным органом». Тем не менее «в целях защиты прав граждан уголовно-правовыми методами региональным следственным управлением вновь возбуждено уголовное дело».

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», жители поселка жаловались в СКР на плохую дорогу еще в декабре прошлого года, однако ничего не изменилось.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, отмечает ИЦ СКР.

Андрей Васильев