Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с дорогами в Оренбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Оренбургской области Вячеславу Зудерману представить доклад о результатах процессуальной проверки о ненадлежащем состоянии дороги в Оренбурге, сообщил в воскресенье Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В СКР отмечают, что в адрес Александра Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу нарушения прав жителей поселка Нижнесакмарского города Оренбурга на плохую дорожную инфраструктуру. Отмечается, что длительное время автомобильная дорога на улице Троицкой находится в ненадлежащем состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, в период выпадения осадков грунтовое полотно размывается, образовались ямы и колеи. В результате проезд транспортных средств, в том числе автомобилей экстренных служб, затруднен. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, хотя ситуация освещалась и в региональных СМИ.

В СУ СК России по Оренбургской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка.

В СКР отмечают, что ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Андрей Васильев