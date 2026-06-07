Вице-премьер заявил о быстром выходе учащихся колледжей на достойную зарплату

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2026 заявил, что учащиеся колледжей федерального проекта «Профессионалитет» с первого года обучения получают оплачиваемую практику и быстро выходят на достойный заработок. По его словам, это позволяет выпускникам СПО планировать будущее, брать ипотеку и создавать семьи, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект «Профессионалитет» реализуется с 2022 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Проект «Профессионалитет» реализуется с 2022 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Ребята практически с первого года обучения получают возможность производственной практики и, как правило, оплачиваемой. Они выходят на рынок труда за достаточно короткий срок, на достойную зарплату»,— сказал господин Чернышенко в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

Проект «Профессионалитет» реализуется с 2022 года и предполагает участие бизнеса в подготовке кадров.

Кирилл Конторщиков