Пашинян: отношения Армении и России основаны на обоюдном уважении

Отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину, они основаны на обоюдном уважении. Об этом после голосования на парламентских выборах рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

«Отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении», — отметил господин Пашинян.

По его мнению, определенные силы пытаются создать напряженность в отношениях между странами. Однако это не получится, поскольку у него налажены тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

В Армении начались парламентские выборы. Голосование стартовало 7 июня в 8:00 (7:00) по местному времени. К работе приступили более двух тысяч избирательных участков. За места в законодательном органе страны борются 18 политических сил, то есть 16 партий и два блока