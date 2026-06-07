В Гидрометцентре предупредили об аномально жаркой неделе в Москве и области

Воздух в Москве и области на следующей неделе может прогреться до +30 градусов. Этот показатель близок к рекордам для этих дней, рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

«Температура в первой половине недели будет от +24 до 30 градусов. Рекорд для 7 июня — 32,7 градуса, 8 июня — 32,4, 9 июня - 32,1, 10 июня — ровно 30, 11 июня — 31,3. Это близко к абсолютному максимуму. 10 июня, поскольку сам рекорд небольшой, он может быть побит», — отметила госпожа Макарова.

Она добавила, что в ближайшие субботу и воскресенье, 13 и 14 июня, температура будет на 1-5 градусов превышать климатическую норму. Далее в течение недели аномалия составит 2-4 градуса.

6 июня в Гидрометцентре сообщили, что температура воды в Москва-реке поднялась до +18 градусов. Этот показатель сравнялся с показателем температуры морской воды в районе Ялты и Анапы. Синоптики допустили, что вода будет прогреваться и дальше.