Вода в Москва-реке прогрелась, как море в Анапе и Ялте

Температура воды в Москва-реке поднялась до +18 °C, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. По словам собеседника агентства, этот показатель сравнялся с показателем температуры морской воды в районе Ялты и Анапы.

Синоптики допустили, что вода будет прогреваться и дальше. Согласно прогнозам, в начале следующей недели температура в Москве поднимется до +30 °C.

7 июня в Гидрометцентре прогнозируют температуру в Москве в районе +27-29 °C. По области воздух прогреется до +24-29 °C. Осадков не ожидается.