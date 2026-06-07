Европейская безопасность возможна только вместе с Россией. Об этом депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил в интервью «РИА Новости».

Господин Котре отметил, что на уровне ЕС принимается «множество идеологически мотивированных решений, направленных против России». По его словам, европейские страны, в том числе Германия, предпочитают использовать в отношении России агрессивную риторику. Государства пока не готовы выбрать правильный курс — курс на мирное сотрудничество.

«Безопасность возможна только вместе с Россией, а не против России. Поэтому было бы логично вновь начать диалог», — отметил депутат.

5 июня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности к переговорам по Украине с Россией. Об этом господин Мерц рассказал на пресс-конференции. В тот же день издание Die Zeit со ссылкой на источники написало, что правительство Германии на протяжении последних недель интенсивно готовится к переговорам с Россией.