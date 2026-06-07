АКОРТ: рынок розницы в России сохранит рост в 2026 году

Российский розничный рынок по итогам 2026 года сохранит положительную динамику, заявил глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«Мы ожидаем сохранения позитивной динамики розничного рынка и в натуральном, и в денежном выражении по итогам 2026 года, хотя текущее охлаждение спроса сдерживает темпы роста»,— сказал господин Богданов в разговоре с ТАСС на полях ПМЭФ.

По данным Росстата, опубликованным на сайте АКОРТ, общий оборот розничной торговли в России по итогам 2025 года составил 61,3 трлн руб., показав рост на 2,6% по сравнению с 2024 годом.