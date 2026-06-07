NYP узнал об запуске Пентагоном ракеты за $500 тыс. для удара по воздушному шару

Минобороны США запустило ракету стоимостью $500 тыс., чтобы сбить воздушный шар бойскаутов над озером Гурон в 2023 году. Об этом сообщает The New York Post (NYP). Ракетой, предположительно, была AIM-9 Sidewinder.

Подтверждением операции стала 45-секундная видеозапись, обнародованная Пентагоном в рамках публикации второго пакета рассекреченных документов об НЛО. На кадрах зафиксировано, как темный сферический объект со свисающей нитью оказывается в прицеле военного самолета, после чего происходит взрыв.

Бывший временно исполняющий обязанности директора Общедоменного управления по разрешению аномалий (AARO) Тим Филлипс пояснил NYP: подобные действия военного ведомства были вызваны политическим давлением. «F-16 сбил воздушный шар над озером Гурон. После конфуза с аэростатом Министерство обороны США стреляло по каждому обнаруженному неопознанному аномальному явлению»,— сказал он.

В начале февраля 2023 года в США сбили китайский аэростат. До этого он пять дней находился в воздухе, пролетев над США и Канадой. В Китае утверждали, что это был метеозонд. В Вашингтоне сочли, что целью воздушного объекта был шпионаж.