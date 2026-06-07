В Красноярском крае сгорели два жилых дома и постройки площадью 900 кв. метров

Вечером 6 июня в поселке Стрелка на севере Красноярского края вспыхнул пожар, охвативший два многоквартирных двухэтажных деревянных дома и хозяйственные постройки общей площадью около 900 кв. м. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю.

На борьбу с огнем были привлечены 66 человек и 21 единица техники. Как отметили в пожарно-спасательном подразделении ведомства, тушение пожара осложняли жаркая сухая погода, плотная застройка и «высокая горючая загрузка».

В настоящее время пожар потушен. Причины возгорания выясняются.

Накануне, 5 июня, МЧС России по Красноярскому краю проинформировало, что в регионе сохраняется высокая пожарная опасность IV класса. Максимальная температура воздуха — +30…+32 градуса.

Михаил Кичанов