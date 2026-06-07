Экономический ущерб от инфекционных заболеваний превысил 1,3 трлн в 2025 году

Экономический ущерб от 30 инфекционных заболеваний в России в 2025 году составил более 1 трлн 341 млрд руб., следует из данных Роспотребнадзора. Всего в прошлом году было зарегистрировано почти 36 млн случаев таких заболеваний.

«В 2025 году в РФ зарегистрировано 35 млн 747 тыс. 998 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 9,3 % ниже суммы заболеваний по данным 2024 года (36 млн 130 тыс. 90 случаев)», — указано в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2025 году», с которым ознакомился «Интерфакс».

Основная часть финансовых потерь была связана с простудными заболеваниями. На долю острых инфекций верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации пришлось более 1 трлн 166 млрд 964 млн руб.

Потери от ветряной оспы специалисты оценили в 53 млрд 653 млн руб. На третьем месте по затратам — острые кишечные инфекции, ущерб от которых превысил 30 млрд 615 млн руб.