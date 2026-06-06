Двое подростков и трое взрослых пострадали при ударах дронов по ДНР

Пять мирных жителей ДНР, в том числе двое подростков, получили ранения из-за атак ударных дронов ВСУ. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

Мальчик 2011 года рождения пострадал в Приморском районе Мариуполя. Второй подросток 2008 года рождения получил ранения в Центрально-Городском районе Горловки. Ранения средней степени тяжести получил мужчина 1963 года рождения в Енакиево, тяжелое ранение диагностировали у мужчины 1954 года рождения. Он получил его при атаке ВСУ на село Новопетриковка. На автодороге вблизи населенного пункта Березовое пострадал мужчина 1983 года рождения.

Повреждения получили 11 объектов гражданской инфраструктуры, 14 жилых домов в Донецке, Горловке, Мариуполе, Старобешевском и Ясиноватском муниципальных округах, сообщил господин Пушилин.