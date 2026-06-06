В Самарской области в суд направлено уголовное дело девушки-дроппера

В Кинеле направлено в суд уголовное дело о незаконной передаче банковской карты за вознаграждение, сообщила прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в ноябре 2025 года девушка за вознаграждение в размере 5 тыс. руб. передала третьему лицу свою банковскую карту с паролем, а также сим-карту. Впоследствии с использованием этих средств было совершено мошенничество, по факту которого расследуется уголовное дело. Обвиняемая свою вину в совершении инкриминируемого преступления признала в полном объеме, уточняют в прокуратуре.

Борьбу с дропперами силовики начинают активно вести во многих регионах (слово «дроппер» происходит от английского to drop — «сбрасывать»; в криминальной сфере — человек, который «сбрасывает» через себя ворованные деньги, являясь участником мошеннических схем). Так, в минувшую пятницу следственное управление СКР по Ульяновской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Железнодорожного района Ульяновска, обвиняемой в незаконном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ, до шести лет лишения свободы со штрафом до 300 тыс. руб.). Как сообщает СУ СКР, женщина незаконно передала неизвестному лицу свою банковскую карту и код доступа к ней. За месяц использования неустановленными лицами банковской карты по счету подозреваемой прошло свыше 500 тыс. руб. Следствие считает, что карта использовалась в целях совершения мошенничества.

В конце мая этого года управление УМВД по Ульяновской области сообщило, что сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий пресечена преступная деятельность организованной группы дропперов, состоящей как минимум из четырех человек, трое из которых несовершеннолетние. Их также подозревают в незаконном обороте денежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ, до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей). По предварительным данным, на каждого дроппера было оформлено несколько десятков банковских карт. С начала 2025 года подозреваемыми было совершено неправомерных операций на сумму не менее 500 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск