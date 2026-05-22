В Ульяновске задержаны члены организованной группы дропперов

Сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Ульяновской области совместно с региональным СУ СКР при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена преступная деятельность организованной группы дропперов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, организатор группы и трое несовершеннолетних задержаны. Их подозревают в совершении серии преступлений, связанных с незаконным оборотом электронных средств платежей, совершенных организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ, до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей).

По данным УМВД, предварительно установлено, что «устойчивая группа лиц в возрасте от 15 до 18 лет действовала на территории Ульяновска с начала 2025 года. Организатором группы являлся несовершеннолетний житель Ульяновска, учащийся среднего общеобразовательного учреждения, еще трое жителей областного центра принимали активное участие в деятельности сообщества. Участники группы были разделены на так называемых дроповодов и дропперов (от английского глагола to drop — «бросать», «сбрасывать»; в криминальной сфере — человек, который «сбрасывает» через себя ворованные деньги; принимая на свой счет незаконно добытые средства, он является участником мошеннической схемы). Известно, что именно дропперы являются важным звеном в преступных схемах телефонных мошенников.

В полиции поясняют, что дроповоды координировали действия дропперов. Дропперы оформляли на себя банковские карты в указанных координаторами банках региона, а затем коды доступа к ним, пароли и учетные записи личных кабинетов интернет-приложений банков передавали дроповодам за вознаграждение. Одной из задач участников группы являлось вовлечение в деятельность группы новых несовершеннолетних из числа учащихся школ Ульяновска.

По предварительным данным, на каждого дроппера было оформлено несколько десятков банковских карт. С начала 2025 года подозреваемыми было совершено неправомерных операций на сумму не менее 500 тыс. руб.

В ходе обысков, проведенных по местам проживания участников группы, изъято более 100 карт различных банков, документация, персональные компьютеры, мобильные телефоны, использовавшиеся при совершении преступлений.

Расследование ведет следственное управление СКР.

Андрей Васильев, Ульяновск