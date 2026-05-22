В Ульяновске задержаны члены организованной группы дропперов
Сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Ульяновской области совместно с региональным СУ СКР при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена преступная деятельность организованной группы дропперов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По данным ведомства, организатор группы и трое несовершеннолетних задержаны. Их подозревают в совершении серии преступлений, связанных с незаконным оборотом электронных средств платежей, совершенных организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ, до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей).
По данным УМВД, предварительно установлено, что «устойчивая группа лиц в возрасте от 15 до 18 лет действовала на территории Ульяновска с начала 2025 года. Организатором группы являлся несовершеннолетний житель Ульяновска, учащийся среднего общеобразовательного учреждения, еще трое жителей областного центра принимали активное участие в деятельности сообщества. Участники группы были разделены на так называемых дроповодов и дропперов (от английского глагола to drop — «бросать», «сбрасывать»; в криминальной сфере — человек, который «сбрасывает» через себя ворованные деньги; принимая на свой счет незаконно добытые средства, он является участником мошеннической схемы). Известно, что именно дропперы являются важным звеном в преступных схемах телефонных мошенников.
В полиции поясняют, что дроповоды координировали действия дропперов. Дропперы оформляли на себя банковские карты в указанных координаторами банках региона, а затем коды доступа к ним, пароли и учетные записи личных кабинетов интернет-приложений банков передавали дроповодам за вознаграждение. Одной из задач участников группы являлось вовлечение в деятельность группы новых несовершеннолетних из числа учащихся школ Ульяновска.
По предварительным данным, на каждого дроппера было оформлено несколько десятков банковских карт. С начала 2025 года подозреваемыми было совершено неправомерных операций на сумму не менее 500 тыс. руб.
В ходе обысков, проведенных по местам проживания участников группы, изъято более 100 карт различных банков, документация, персональные компьютеры, мобильные телефоны, использовавшиеся при совершении преступлений.
Расследование ведет следственное управление СКР.