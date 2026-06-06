На подлете к Москве сбили 14 беспилотников с начала суток

На подлете к Москве силы ПВО сбили два беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. За день уничтожили уже 14 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В последний раз мэр сообщил о сбитом дроне около 18:30 мск. Информации о пострадавших и разрушениях нет. По данным Минобороны России, за ночь были сбиты 376 беспилотников над 15 российскими регионами и над Абхазией.