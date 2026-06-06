Украина станет почетным гостем парижского парада 14 июля

Газета Le Figaro поделилась сегодня эксклюзивными сведениями о будущем праздновании Дня взятия Бастилии. Национальный праздник Франции в 2026 году пройдет под знаком поддержки Украины.

По данным издания, в мероприятиях примут участие представители всех 37 государств так называемой «коалиции желающих» — стран, заявивших о готовности предоставить Украине гарантии безопасности после возможного прекращения огня. Над Елисейскими Полями вслед за знаменитой пилотажной группой Patrouille de France пролетят два истребителя Mirage 2000, которыми будут управлять французский и украинский пилоты. Один из самолетов получит украинскую символику. Таким образом Париж намерен подчеркнуть свою поддержку Киева и участие Франции в подготовке украинских летчиков.

Парад станет последним военным смотром нынешнего президентского срока Эмманюэля Макрона и, как отмечает газета, будет значительно более «милитаризированным», чем церемонии предыдущих лет. На Елисейские Поля выйдут около 10 тысяч военнослужащих, в том числе подразделения европейских армий, ранее размещавшиеся на восточном фланге НАТО — в Польше, Румынии и Эстонии.

Как отмечает Le Figaro, «последний парад» Макрона должен показать союзникам и противникам Франции, что Париж намерен играть одну из ведущих ролей в европейской системе безопасности.

Алексей Тарханов, Париж