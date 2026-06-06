Президент России Владимир Путин встретился с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По словам господина Пескова, накануне президент обсудил развитие Санкт-Петербурга, городского хозяйства и социальной сферы на встрече с губернатором города Александром Бегловым. С господином Руденей Владимир Путин поговорил о развитии федерального округа в более широком контексте, отметил пресс-секретарь.

Владимир Путин и Александр Беглов встретились на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщала пресс-служба Кремля. Подробности обсуждений не приводились.