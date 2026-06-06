«Новые люди» назвали причину подростковой наркомании

Главной причиной подростковой наркозависимости является доступность наркотиков, заявил вице-спикер Госдумы («Новые люди») Владислав Даванков. С заявлением политик выступил по итогам посвященного этой проблеме партийного мероприятия в Санкт-Петербурге.

К соответствующим выводам политик пришел, пообщавшись с несовершеннолетними подопечными одного из реабилитационных центров. «Они говорят: достать наркотики сейчас проще, чем купить пиво,— рассказал депутат.— Можно назвать десяток причин, почему подросток начинает, но одна перевешивает все остальные — доступность».

С темами наркозависимости и нарушений в работе реабилитационных центров «Новые люди» работают с прошлого избирательного цикла (лето 2025 года). В частности, партия совместно с членами семьи музыканта Паши Техника, погибшего в прошлом году, запустила благотворительный фонд помощи наркозависимым «Второй шанс».

Григорий Лейба