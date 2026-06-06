Активы ЗПИФов недвижимости могут превысить 1 трлн рублей

По итогам 2025 года активы закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) недвижимости выросли в полтора раза год к году и достигли 893 млрд руб. Об этом рассказал управляющий партнер NF Group Александр Новиков, представив данные УК «ПАРУС Управление Активами». По его словам, в 2026 году объем рынка может достичь 1,4 трлн руб.

«Часть этих денег — деньги кэптивных фондов, то есть крупный капитал запаковывает свои активы в ЗПИФы. Но другая часть — до 300 млрд руб. — приходит в розничные ЗПИФы недвижимости, которые собирают крупнейшие игроки <…> Этот инструмент сильно двигает рынок и дает розничным инвесторам прекрасную возможность инвестировать в высококачественные активы»,— рассказал господин Новиков на инвестиционном завтраке, который организовал ИД «Коммерсантъ» на полях Петербургского международного экономического форума.

Как писал «Ъ», по итогам первого квартала 2026 года чистые активы рыночных паевых фондов недвижимости превысили 950 млрд руб. Интерес к альтернативным инвестиционным решениям растет в условиях снижения доходности классических продуктов, таких как депозиты и облигации. Эксперты прогнозируют расширение рынка за счет как действующих компаний, так и новых, обслуживающих девелоперов и крупных корпоративных собственников недвижимости.