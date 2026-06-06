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Участие в ПМЭФ принесет Новгородской области более 400 новых рабочих мест

Губернатор Новгородской области Александр Дронов подвел итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме. По словам главы региона, на площадке форума было заключено 28 соглашений, включая восемь инвестиционных проектов на общую сумму более 8 млрд рублей. Реализация этих инициатив позволит создать свыше 400 новых рабочих мест.

На ПМЭФ Новгородская область подписала инвестсоглашения на 8 миллиардов рублей

На ПМЭФ Новгородская область подписала инвестсоглашения на 8 миллиардов рублей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На ПМЭФ Новгородская область подписала инвестсоглашения на 8 миллиардов рублей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Дронов подчеркнул, что значительная часть договоренностей направлена на развитие уже действующих предприятий. Компании планируют расширять производство, модернизировать мощности и приобретать новое оборудование, что должно способствовать дальнейшему росту региональной экономики.

Отдельно губернатор отметил улучшение позиций Новгородской области в Национальном рейтинге инвестиционного климата. За год регион поднялся сразу на три строчки и занял шестое место.

Матвей Николаев

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