Участие в ПМЭФ принесет Новгородской области более 400 новых рабочих мест

Губернатор Новгородской области Александр Дронов подвел итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме. По словам главы региона, на площадке форума было заключено 28 соглашений, включая восемь инвестиционных проектов на общую сумму более 8 млрд рублей. Реализация этих инициатив позволит создать свыше 400 новых рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ПМЭФ Новгородская область подписала инвестсоглашения на 8 миллиардов рублей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ На ПМЭФ Новгородская область подписала инвестсоглашения на 8 миллиардов рублей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Дронов подчеркнул, что значительная часть договоренностей направлена на развитие уже действующих предприятий. Компании планируют расширять производство, модернизировать мощности и приобретать новое оборудование, что должно способствовать дальнейшему росту региональной экономики.

Отдельно губернатор отметил улучшение позиций Новгородской области в Национальном рейтинге инвестиционного климата. За год регион поднялся сразу на три строчки и занял шестое место.

Матвей Николаев