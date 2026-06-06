Компании заключили соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и партнерстве. Подписание состоялось на стенде издания «Коммерсантъ». Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Николай Козлов и исполнительный директор АО «Коммерсантъ» Михаил Нелюбин.

Стороны договорились о развитии взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочной основе, и это, как подчеркнул Николай Козлов, открывает новый этап развития конгрессно-выставочной деятельности.

«ПМЭФ традиционно открывает выставочный сезон: мы заходим на новый виток развития. У нас совместно с "Коммерсантом" довольно большие планы — и в рамках Петербургского международного газового форума, который в этом году является юбилейным, и в рамках опять же юбилейной выставки "Российский промышленник". На только что состоявшейся встрече в РСПП — Российском союзе промышленников и предпринимателей — мы как раз обсуждали новые тенденции развития отраслей российской промышленности. И это то, что всегда интересно читателям "Коммерсанта"», — отметил генеральный директор ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

Директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ» Александр Щелканов подтвердил, что фактически все события и мероприятия, которые проходят в «Экспофоруме», вызывают живой интерес.

«Мы всегда стараемся отвечать на вызовы времени и касаться в деловой программе самых интересных и актуальных вопросов повестки дня. И в этой связи сотрудничество с "Коммерсантом" позволяет всегда быть на острие самых важных тем, которые касаются развития промышленности, торговли, бизнеса, выставок, и затрагивать их в наиболее интересном для аудитории ключе»,— подытожил Николай Козлов.

Светлана Куликова