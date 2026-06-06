К ликвидации последствий атаки БПЛА в Ленобласти привлекли саперные группы
Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ после атаки беспилотников на месте работают восемь групп разминирования инженерно-саперного полка Ленинградского военного округа. Работает оперативный штаб, сообщил вице-губернатор региона по безопасности Ярослав Серов.
После атаки беспилотников в Ленобласти развернули оперативный штаб
Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ
Сотрудники полиции и Росгвардии организовали посты на подъездах к населенным пунктам, чтобы обеспечить охрану общественного порядка и безопасность в зонах эвакуации.
Кроме того, помощь эвакуированным жителям оказывают специалисты Северо-Западного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. С гражданами работают четыре психолога.