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К ликвидации последствий атаки БПЛА в Ленобласти привлекли саперные группы

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ после атаки беспилотников на месте работают восемь групп разминирования инженерно-саперного полка Ленинградского военного округа. Работает оперативный штаб, сообщил вице-губернатор региона по безопасности Ярослав Серов.

После атаки беспилотников в Ленобласти развернули оперативный штаб

После атаки беспилотников в Ленобласти развернули оперативный штаб

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

После атаки беспилотников в Ленобласти развернули оперативный штаб

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Сотрудники полиции и Росгвардии организовали посты на подъездах к населенным пунктам, чтобы обеспечить охрану общественного порядка и безопасность в зонах эвакуации.

Кроме того, помощь эвакуированным жителям оказывают специалисты Северо-Западного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. С гражданами работают четыре психолога.

Матвей Николаев

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