К ликвидации последствий атаки БПЛА в Ленобласти привлекли саперные группы

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ после атаки беспилотников на месте работают восемь групп разминирования инженерно-саперного полка Ленинградского военного округа. Работает оперативный штаб, сообщил вице-губернатор региона по безопасности Ярослав Серов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После атаки беспилотников в Ленобласти развернули оперативный штаб

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ После атаки беспилотников в Ленобласти развернули оперативный штаб

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Сотрудники полиции и Росгвардии организовали посты на подъездах к населенным пунктам, чтобы обеспечить охрану общественного порядка и безопасность в зонах эвакуации.

Кроме того, помощь эвакуированным жителям оказывают специалисты Северо-Западного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. С гражданами работают четыре психолога.

Матвей Николаев