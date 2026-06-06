Прокуратура Москвы предупредила о схеме мошенников со ссылкой на видеозвонок

Московская прокуратура предупредила о новой схеме мошенников: в электронных письмах они отправляют ссылку на некую видеоконференцию. При переходе по ссылке с человеком связываются аферисты и представляются сотрудниками полиции. Они убеждают жертву, что от ее имени был совершен перевод на финансирование преступной деятельности.

В пресс-релизе прокуратуры приводится случай с 88-летним жителем Москвы. Мошенники убедили его сотрудничать. Пострадавшему показали видеоинструкцию, в которой утверждалось, что ему необходимо снять все свои накопления и передать «внештатному сотруднику». Аферисты заверили пенсионера, что деньги вернут с процентами. Сумма ущерба превысила 4 млн руб.

В прокуратуре призвали не открывать сомнительные сообщения, не переходить по неизвестным ссылкам, не перезванивать по номерам телефонов от незнакомцев. «Настоящие правоохранители никогда не просят граждан снимать со счетов сбережения и передавать их курьерам. Услышали по телефону просьбы финансового характера — прекратите разговор»,— отметили в ведомстве.