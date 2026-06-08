Маркетплейс упустил взрывной рост

«Мегамаркет» продолжает терять свою долю на рынке интернет-торговли. Так, с января по март текущего года на платформе было сделано 620 тыс. заказов, что втрое ниже, чем год назад. Эксперты связывают это с изменениями работы площадки из-за сокращений инвестиций в проект его основного владельца — Сбербанка. Также с прошлого года онлайн-площадка перестала развивать собственные пункты выдачи заказов и постаматов, запретила селлерам доставлять товары со своих складов и сократила размер кешбэка для покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

О том, что у «Мегамаркета» за первые четыре месяца этого года продажи в натуральном выражении упали втрое год к году, до 620 тыс. заказов, следует из отчета Data Insight, который есть у “Ъ”. «Мегамаркет» теряет свои позиции на рынке. В 2025 году число заказов на этой онлайн-площадке составило 4,08 млн, в то время как годом ранее — 39,8 млн. В результате по итогам 2025 года «Мегамаркет», входящий в рейтинг топ-100 крупнейших российских интернет-магазинов, составляемый Data Insight, опустился на 38-е место с четвертой позиции, которую занимал в 2024 году. В «Мегамаркете» заявили “Ъ”, что планируют масштабировать на маркетплейсе общий объем оборота товаров. Но в компании не ответили по существу по поводу текущего положения дел в бизнесе.

«Мегамаркет» — российский маркетплейс, основанный в 2017 году группой «М.Видео-Эльдорадо». Изначально назывался Goods.ru. В 2021 году 85% в проекте приобрел Сбербанк. Сейчас данные о совладельцах ООО «Маркетплейс» (юрлицо площадки) не раскрываются. Последний раз финансовые результаты ритейлер публично раскрывал в 2021 году. Тогда выручка маркетплейса составляла 2,2 млрд руб., что более чем вдвое больше год к году, чистый убыток увеличился также в два раза, до 9,6 млрд руб.

Причиной сокращения количества заказов могли стать изменения в работе платформы, считает аналитик Data Insight Сергей Семко. С начала 2025 года сервис отказался от развития более чем одиннадцати складов по всей России и перешел на экспресс-доставку за счет «Самоката», который, как и маркетплейс, входит в экосистему «Сбера». Также «Мегамаркет» отказался от развития собственной сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и постаматов. С конца 2025 года заказы «Мегамаркета» можно получить в ПВЗ логистической компании СДЭК.

За последний год на 59% сократилось число пользователей на сайте «Мегамаркета», следует из подсчетов Mediascope. В декабре 2025 года на сайт и в приложение маркетплейса заходили минимум один раз месяц всего 6,8 млн пользователей, минимум один раз в день — 44 тыс. В 2024 году количество таких пользователей составляло 16,7 млн и 1,7 млн соответственно, сообщало ранее отраслевое издание Shopper’s. По размеру месячной аудитории «Мегамаркет» несравним с конкурентами. У Ozon она составляла в декабре 2025 года 84 млн человек, у Wildberries — 81 млн, у «Яндекс Маркета» — 44 млн.

Изменения в работе «Мегамаркета» могут быть связаны и с сокращением «Сбером» инвестиций в развитие проекта, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Модель работы маркетплейсов всегда была убыточной: крупнейшие площадки — Wildberries и Ozon — смогли получить прибыль лишь недавно, но для активного развития «Мегамаркета» нынешних инвестиций недостаточно, отмечает она.

Сокращение инвестиций в «Мегамаркет» также привело к оттоку продавцов с площадки: из-за отказа от работы по модели FBS (доставка со склада продавца) многие селлеры прекратили работать с маркетплейсом. «Мегамаркет» в попытке сократить расходы также снизил размер кешбэка, из-за чего потерял часть покупателей, пояснил Сергей Семко.

С проблемами столкнулись и другие проекты Сбербанка в онлайн-ритейле. Доля «Купера» на рынке интернет-продаж продуктов питания за 2025 год сократилась почти в два раза, а темпы роста «Самоката», несмотря на положительную динамику, значительно снизились, следует из данных Data Insight.

Эта ситуация развивается параллельно с общим замедлением роста всего онлайн-ритейла из-за сокращения потребителями расходов. Так, по данным Infoline, совокупные продажи трех крупнейших универсальных маркетплейсов — Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» — в 2025 году составили 8,59 трлн руб., прибавив год к году 32,2% против 56,2% годом ранее (см. “Ъ” от 20 марта).

Алина Мигачёва