В Югре на Оби перевернулась лодка с 8 пассажирами
В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) в Оби опрокинулась лодка с восемью пассажирами, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России. Количество погибших и пострадавших пока уточняется.
Фото: Центральное МСУТ СК России
По данным Уральской транспортной прокуратуры, судно Салют-480 следовало из пгт. Приобье в пос. Октябрьское. Ведомство начало проверку случившегося.
В СКР возбудили уголовное дело по признакам нарушения эксплуатации водного транспорта и правил движения (ст. 263 УК РФ).
«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— указали в ведомстве. Следователи допрашивают свидетелей, проводят экспертизы и другие следственные действия.