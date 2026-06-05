В Югре на Оби перевернулась лодка с 8 пассажирами

В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) в Оби опрокинулась лодка с восемью пассажирами, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России. Количество погибших и пострадавших пока уточняется.

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По данным Уральской транспортной прокуратуры, судно Салют-480 следовало из пгт. Приобье в пос. Октябрьское. Ведомство начало проверку случившегося.

В СКР возбудили уголовное дело по признакам нарушения эксплуатации водного транспорта и правил движения (ст. 263 УК РФ).

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— указали в ведомстве. Следователи допрашивают свидетелей, проводят экспертизы и другие следственные действия.

Анна Капустина