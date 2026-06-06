Петербург заключил на ПМЭФ соглашения более чем на 730 млрд рублей

На площадке Петербургского международного экономического форума Санкт-Петербург подписал 74 соглашения на общую сумму свыше 730 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беглов назвал ПМЭФ-2025 одним из самых результативных для Петербурга

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Беглов назвал ПМЭФ-2025 одним из самых результативных для Петербурга

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам главы города, этот результат стал третьим по величине за всю историю проведения форума. Господин Беглов отметил, что ПМЭФ-2025 оказался одним из самых успешных для Петербурга и позволил укрепить реализацию программы «10 приоритетов развития» и новых национальных проектов.

Среди ключевых соглашений он выделил проект строительства третьей очереди завода компании «Фармсинтез-Норд», договоренность о реиндустриализации территории ЛОМО совместно с концерном «Калашников», а также создание индустриального парка для предприятий пищевой промышленности «Аврора Витебский».

Губернатор подчеркнул, что значительная часть заключенных соглашений направлена на дальнейшее развитие высокотехнологичной промышленности и производственного потенциала города.

Матвей Николаев