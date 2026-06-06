Российские издатели заявили об изменении бизнес-модели в отрасли

На Петербургском международном экономическом форуме представители крупнейших российских издательских домов обсудили, как из-за распространения искусственного интеллекта меняются модели распространения контента. Во время дискуссии председатель совета директоров ИД «Коммерсантъ» Григорий Левченко сообщил, что бесплатный трафик на сайты СМИ сократился почти на 40% за год.

«Первая — это проблема редакционная, то есть есть три тектонических сдвига — обвал бесплатного трафика, действительно почти на 40% падает трафик. Мы видим, как это происходит во всем мире», — сказал господин Левченко, отвечая на вопрос модератора сессии, журналиста, депутата Госдумы Марины Ким о трансформации издательского бизнеса.

По словам Григория Левченко, «аудиторию съедают» соцсети, агрегаторы и маркетплейсы, которые перестают отдавать переходы на внешние сайты. Одновременно с этим, отметил он, искусственный интеллект превратился из инструмента редакций в прямого конкурента, перепечатывая статьи без редакционной подписи и подрывая доверие к контенту.

«Искусственный интеллект ходит по интернету и сам начинает перепечатывать наши статьи. И человек идет, читает статью "Коммерсанта", за которую нет редакционной подписи. То есть мы создаем себе определенного монстра», — пояснил господин Левченко.

Генеральный директор «Аргументов и фактов» Руслан Новиков подтвердил тревожную динамику. По его оценке, изменения в алгоритмах Google и других платформ в 2024 году привели к тому, что цифровая аудитория издателей сократилась на 38%. При этом, как отметил господин Новиков, консервативные каналы распространения — в частности, печатная версия газеты — неожиданно стали конкурентным преимуществом, обеспечивая до 50% выручки.

Выходом из сложившейся ситуации участники рынка называют смену бизнес-модели. Григорий Левченко заявил, что классическая рекламная модель, просуществовавшая 30 лет, «умерла и больше не окупает затраты». В качестве альтернативы он предложил лицензирование контента для обучения больших языковых моделей (LLM), а также введение обязательной маркировки «человеческого авторства» по аналогии с органическими продуктами.

Своим видением ситуации поделился иностранный гость форума — Хольгер Фридрих, предприниматель из Германии, имеющий опыт работы в технологическом и газетном бизнесе. Он отметил, что, придя в традиционную газету после 35 лет в технологиях, был удивлен разнице в рабочей культуре. По его словам, два главных двигателя прогресса в медиа — это инновации и конкуренция, и без внедрения современных технологий, включая искусственный интеллект, невозможно сделать газетный бизнес прибыльным. Однако, подчеркнул господин Фридрих, качество контента по-прежнему остается определяющим фактором успеха.

Представители платформ («Яндекс», «Дзен») во время дискуссии заявили о готовности к диалогу и поиску механизмов оплаты контента для издателей, отметив, что сами заинтересованы в притоке свежей качественной информации.