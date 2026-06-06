Последствия пожара после атаки БПЛА в Ленобласти ликвидированы

В Ленинградской области завершили работы по устранению последствий пожара на объекте Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Сейчас специалисты министерства обследуют прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минобороны обследует район после пожара на наличие взрывоопасных предметов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Минобороны обследует район после пожара на наличие взрывоопасных предметов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Ожидается, что проверка займет около двух часов. После ее завершения, ориентировочно после 17:00, жителям разрешат вернуться в свои дома»,— отметил глава региона.

Оперативный штаб и районная администрация окажут необходимую помощь в организации возвращения людей, пообещал господин Дрозденко. Одновременно планируется возобновить работу пассажирского транспорта.

Матвей Николаев