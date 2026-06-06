У «Премии Рунета — 2026» появится номинация «ИТ-журналистика» от «Ъ» и РАЭК

«Ъ» и Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) заключили соглашение о сотрудничестве для развития ИТ-журналистики и поддержки профессионального медиасообщества. На площадке «Ъ» на Петербургском международном экономическом форуме соответствующий документ подписали гендиректор РАЭК Дмитрий Гуляев и гендиректор ИД «Коммерсантъ» Роман Уманский.

Одним из ключевых направлений совместной работы станет организация специальной номинации «ИТ-журналистика» в рамках «Премии Рунета — 2026». В номинацию войдут журналистские работы в ведущих направлениях цифровой повестки — от искусственного интеллекта и кибербезопасности до цифровой культуры, онлайн-сервисов и технологических трендов.

«Для "Коммерсанта" поддержка качественной технологической журналистики — это не просто партнерство, а инвестиция в будущее отрасли. Мы видим, как стремительно цифровая повестка меняет экономику и общество, и нам крайне важно, чтобы эти процессы освещали профессионалы высокого уровня», — сказал Роман Уманский.

Гендиректор РАЭК, в свою очередь, отметил, что «ИТ-журналистика сегодня находится на передовой цифровой трансформации». «Совместно с "Коммерсантом" мы хотим не только поддержать лучших авторов, но и привлечь в отрасль новые таланты, повысить статус технологического репортера. — добавил он. — Уверен, что номинация... станет одним из самых ярких и авторитетных конкурсов для профильного медиасообщества».

Прием заявок на участие в конкурсе стартует осенью. К участию будут приглашены как федеральные, так и региональные СМИ и авторы.