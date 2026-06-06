В Ленобласти свыше 600 жителей вывезли из охранной зоны после атаки дронов
В поселке Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области из охранной зоны эвакуировали более 600 человек после пожара, возникшего в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
В Ленобласти из-за пожара из охранной зоны эвакуировали более 600 человек
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По его словам, 325 эвакуированных размещены в пунктах временного размещения, остальные отправились к родственникам. Для находящихся в ПВР организовано обеспечение водой и питанием, также на местах дежурят медицинские работники.
Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем оперативных служб.