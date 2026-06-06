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В Ленобласти свыше 600 жителей вывезли из охранной зоны после атаки дронов

В поселке Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области из охранной зоны эвакуировали более 600 человек после пожара, возникшего в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Ленобласти из-за пожара из охранной зоны эвакуировали более 600 человек

В Ленобласти из-за пожара из охранной зоны эвакуировали более 600 человек

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Ленобласти из-за пожара из охранной зоны эвакуировали более 600 человек

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, 325 эвакуированных размещены в пунктах временного размещения, остальные отправились к родственникам. Для находящихся в ПВР организовано обеспечение водой и питанием, также на местах дежурят медицинские работники.

Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем оперативных служб.

Матвей Николаев

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