В Ленобласти свыше 600 жителей вывезли из охранной зоны после атаки дронов

В поселке Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области из охранной зоны эвакуировали более 600 человек после пожара, возникшего в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти из-за пожара из охранной зоны эвакуировали более 600 человек

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Ленобласти из-за пожара из охранной зоны эвакуировали более 600 человек

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, 325 эвакуированных размещены в пунктах временного размещения, остальные отправились к родственникам. Для находящихся в ПВР организовано обеспечение водой и питанием, также на местах дежурят медицинские работники.

Глава региона подчеркнул, что ситуация находится под контролем оперативных служб.

Матвей Николаев