Во время атаки беспилотников по Ленобласти пострадали четыре человека
В результате атаки БПЛА на Ленинградскую область пострадали четыре местных жителя. Они обратились за медицинской помощью, один из них госпитализирован, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс».
В Ленобласти из-за атаки БПЛА пострадали четыре человека
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Троим оказана помощь медиков на месте, в том числе ребенку»,— сообщил господин Дрозденко.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что во время отражения беспрецедентного нападения БПЛА над территорией региона было сбито 144 дрона.