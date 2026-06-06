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Во время атаки беспилотников по Ленобласти пострадали четыре человека

В результате атаки БПЛА на Ленинградскую область пострадали четыре местных жителя. Они обратились за медицинской помощью, один из них госпитализирован, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере «Макс».

В Ленобласти из-за атаки БПЛА пострадали четыре человека

В Ленобласти из-за атаки БПЛА пострадали четыре человека

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Ленобласти из-за атаки БПЛА пострадали четыре человека

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Троим оказана помощь медиков на месте, в том числе ребенку»,— сообщил господин Дрозденко.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что во время отражения беспрецедентного нападения БПЛА над территорией региона было сбито 144 дрона.

Матвей Николаев

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