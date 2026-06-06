В Ленобласти остановили движение электричек на участке Калище — Ораниенбаум
На участке Калище — Ораниенбаум 6 июня было приостановлено движение пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
На участке Калище — Ораниенбаум остановлено движение электричек
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По информации перевозчика, ограничения связаны с техническими причинами. Для перевозки пассажиров организованы компенсационные автобусные рейсы по маршруту Ораниенбаум — Гостилицы — Лопухинка — Калище.
В ОЖД отметили, что принимают необходимые меры для скорейшего восстановления движения поездов и принесли пассажирам извинения за временные неудобства.