В Ленобласти остановили движение электричек на участке Калище — Ораниенбаум

На участке Калище — Ораниенбаум 6 июня было приостановлено движение пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На участке Калище — Ораниенбаум остановлено движение электричек

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На участке Калище — Ораниенбаум остановлено движение электричек

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации перевозчика, ограничения связаны с техническими причинами. Для перевозки пассажиров организованы компенсационные автобусные рейсы по маршруту Ораниенбаум — Гостилицы — Лопухинка — Калище.

В ОЖД отметили, что принимают необходимые меры для скорейшего восстановления движения поездов и принесли пассажирам извинения за временные неудобства.

Матвей Николаев