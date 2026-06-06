В Пулково задержались 47 рейсов на вылет

К полудню в Пулково на два часа и более задерживались 47 вылетающих рейсов. Из-за изменений в расписании в терминале выросло количество пассажиров, для которых организовали выдачу воды, ковриков и складных стульев, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После снятия ограничений Пулково обслужил более 50 рейсов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ После снятия ограничений Пулково обслужил более 50 рейсов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Чтобы обеспечить более комфортное размещение людей, утром администрация воздушной гавани временно ограничила доступ в чистую зону. Однако уже к 10:30 проход для пассажиров был восстановлен.

В Пулково сообщили, что сотрудники аэропорта и авиакомпаний принимают все необходимые меры для ускоренной подготовки воздушных судов к отправлению и восстановления штатного расписания. По оценке представителей аэропорта, ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время.

После снятия ограничений на прием и выпуск самолетов аэропорт обслужил 52 рейса и около шести тысяч пассажиров. При этом возвращения на маршрут с запасных аэродромов по-прежнему ожидают шесть воздушных судов, тогда как утром их число достигало 16.

Матвей Николаев