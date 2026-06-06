Три человека пострадали при атаке беспилотников на Петербург

В результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург 6 июня легкие травмы получили три человека. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора города Александра Беглова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При атаке БПЛА на Петербург пострадали три человека

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ При атаке БПЛА на Петербург пострадали три человека

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным властей, всем пострадавшим была оказана необходимая помощь, после чего их отпустили на амбулаторное лечение.

Губернатор отметил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку БПЛА в воздушном пространстве над городом и не допустили разрушений и материального ущерба. Оперативный штаб под руководством главы города координирует работу городских служб и взаимодействие с силовыми структурами.

Матвей Николаев