Фестиваль «Паруса Кронштадта» отменил программу на 6 и 7 июня после атаки беспилотников

Мероприятия музыкально-спортивного фестиваля «Паруса Кронштадта», которые должны были пройти 6 и 7 июня на территории кластера «Остров фортов», отменены. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мероприятия «Парусов Кронштадта» в «Острове фортов» не состоятся

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Мероприятия «Парусов Кронштадта» в «Острове фортов» не состоятся

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что все события фестивальной программы, запланированные на эти даты, не состоятся.

Вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что решение об отмене мероприятий принято в целях безопасности.

Ранее в Кронштадте временно ограничивали въезд и выезд из города после атаки БПЛА, однако позже движение было восстановлено.

Фестиваль «Паруса Кронштадта» стартовал 4 июня на площадке «Остров фортов» и должен был завершиться 7 июня.

Матвей Николаев