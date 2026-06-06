Движение между Сосновым Бором и Петербургом временно остановлено

Транспортное сообщение между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом временно приостановлено из-за перекрытия движения в направлении Большой Ижоры. Об этом сообщили в региональном комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за перекрытия дороги через Большую Ижору отменено транспортное сообщение с Сосновым Бором

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Из-за перекрытия дороги через Большую Ижору отменено транспортное сообщение с Сосновым Бором

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что ограничения связаны с закрытием участка дороги в сторону Большой Ижоры, вследствие чего перевозки между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом остановили.

Для пассажиров организованы альтернативные варианты проезда. Добраться до Санкт-Петербурга можно через Ломоносов: на пригородных электропоездах от станции Ораниенбаум, а также автобусным маршрутом №403, следующим от Ломоносова до станции метро «Купчино».

В комитете отметили, что движение по указанному направлению будет восстановлено после снятия ограничений на дороге.

Матвей Николаев