Движение между Сосновым Бором и Петербургом временно остановлено
Транспортное сообщение между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом временно приостановлено из-за перекрытия движения в направлении Большой Ижоры. Об этом сообщили в региональном комитете по транспорту.
Из-за перекрытия дороги через Большую Ижору отменено транспортное сообщение с Сосновым Бором
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ведомстве уточнили, что ограничения связаны с закрытием участка дороги в сторону Большой Ижоры, вследствие чего перевозки между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом остановили.
Для пассажиров организованы альтернативные варианты проезда. Добраться до Санкт-Петербурга можно через Ломоносов: на пригородных электропоездах от станции Ораниенбаум, а также автобусным маршрутом №403, следующим от Ломоносова до станции метро «Купчино».
В комитете отметили, что движение по указанному направлению будет восстановлено после снятия ограничений на дороге.