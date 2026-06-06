Въезд и выезд из Кронштадта восстановили после атаки БПЛА

Власти сообщили о возобновлении транспортного сообщения с Кронштадтом. Въезд в город и выезд из него вновь доступны, сообщили администрация Кронштадтского района и Организатор перевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После атаки дронов движение в Кронштадте вернулось к штатному режиму

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ После атаки дронов движение в Кронштадте вернулось к штатному режиму

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным транспортного оператора, движение автобусных маршрутов № 1Кр, 2Л, 2Кр, 3Кр, 101, 101Э, 175, 207 и 215 восстановлено в полном объеме. Маршруты № 1Кр и 3Кр вновь следуют по действующим схемам движения.

Ранее администрация района сообщала о масштабной атаке беспилотников на Кронштадт. На фоне произошедшего в городе вводились ограничения, которые уже сняли. Сейчас транспортная система работает в штатном режиме.

Матвей Николаев