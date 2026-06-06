Мужчина погиб в Тверской области при падении обломков БПЛА

Над территорией Тверской области ночью сбили пять беспилотников. В Ржевском округе в результате падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль погиб водитель, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

В Нелидовском округе обломки БПЛА частично повредили несколько окон здания почты и жилого двухэтажного дома. Главе округа поручено немедленно начать ремонтные работы. В Жарковском округе обломок дрона упал на площадку возле жилого дома. Повреждены несколько окон в доме.

«Территории осмотрены на предмет безопасности для наших граждан. Все повреждения восстановим в ближайшее время. Родственникам погибшего окажем необходимую поддержку»,— пообещал господин Королев.

По данным Минобороны России, в течение ночи средства ПВО уничтожили 376 беспилотников над 15 российскими регионами и над Абхазией. Тверская область подвергается атаке БПЛА второй день подряд, вчера при падении обломков БПЛА пострадали три жителя региона.