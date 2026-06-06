В Верхней Пышме и Екатеринбурге введут ограничения из-за проезда мотоколонны

6 июня 2026 года в Верхней Пышме и Екатеринбурге вводятся временные ограничения движения для всех видов транспорта из-за проезда мотоколонны на фестивале «Движение», сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ограничения начнут действовать с 12:45 по местному времени. В Верхней Пышме закроют участок проспекта Успенского от улицы А. Козицына до въезда на ЕКАД. В Екатеринбурге движение ограничат по проспекту Космонавтов от ЕКАД и затронут ряд улиц центра города.

Маршрут колонны по Екатеринбургу включает улицу Челюскинцев, Свердлова, Карла Либкнехта, проспект Ленина и улицы Пушкина, Горького. Движение также ограничат на улице 8 Марта от проспекта Ленина до улицы Б. Ельцина и переулке Химиков.

Безопасность движения обеспечивают экипажи ДПС, которые перенаправляют потоки транспорта. Ограничения снимут сразу после завершения проезда мотоколонны. Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать маршруты и не создавать помех движению спецтранспорта.

Мотофестиваль «Движение» проходит в Екатеринбурге и Верхней Пышме (Свердловская область) с 5 по 7 июня. Во время фестиваля в центре Екатеринбурга ограничат продажу алкоголя. В центре Екатеринбурга у часовни святой Екатерины развернута экспозиция из 18 мотоциклов из собрания будущего Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий, который создает РМК.