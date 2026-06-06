В Пулково задержаны 17 рейсов более чем на два часа

По данным на 08:00, в петербургском аэропорту Пулково более чем на два часа задерживаются 17 рейсов. Кроме того, ожидается прибытие 13 воздушных судов, направленных на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пулково сообщили о задержках рейсов и ожидают открытия воздушного пространства

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Пулково сообщили о задержках рейсов и ожидают открытия воздушного пространства

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Пулково сообщили, что подразделения, отвечающие за обслуживание пассажиров и воздушных судов, переведены на усиленный режим работы. После открытия воздушного пространства аэропорт планирует оперативно приступить к восстановлению штатного расписания полетов.

Вместе с тем пассажиров предупредили о продолжающихся изменениях в графике рейсов и попросили с пониманием отнестись к временным корректировкам расписания.

Матвей Николаев