В Пулково задержаны 17 рейсов более чем на два часа
По данным на 08:00, в петербургском аэропорту Пулково более чем на два часа задерживаются 17 рейсов. Кроме того, ожидается прибытие 13 воздушных судов, направленных на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В Пулково сообщили о задержках рейсов и ожидают открытия воздушного пространства
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В Пулково сообщили, что подразделения, отвечающие за обслуживание пассажиров и воздушных судов, переведены на усиленный режим работы. После открытия воздушного пространства аэропорт планирует оперативно приступить к восстановлению штатного расписания полетов.
Вместе с тем пассажиров предупредили о продолжающихся изменениях в графике рейсов и попросили с пониманием отнестись к временным корректировкам расписания.