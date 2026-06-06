Петербург подвергся массированной атаке беспилотников

Утром 6 июня Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА. В городе работают средства противовоздушной обороны, заявил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале.

«В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу»,— написал господин Беглов.

В городе возможны перебои мобильного интернета, отметил губернатор. Он пообещал дополнительно сообщить о ликвидации воздушной опасности.

Матвей Николаев