Над Ленинградской областью сбиты 86 беспилотников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили над регионом 25 беспилотников. Он уточнил, что «боевая работа продолжается».

Позднее господин Дрозденко сообщил, что число сбитых над регионом БПЛА достигло 86.

Примерно в 4:00 мск Александр Дрозденко предупредил о беспилотной опасности в регионе. Возможно понижение скорости мобильного интернета, добавлял губернатор. Петербургский аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов.