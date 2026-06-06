При атаке на турецкое рыболовецкое судно в Черном море погиб человек

В Черном море атаке подверглось рыболовецкое судно под турецким флагом. Один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба береговой охраны Турции.

Как уточнило ведомство в соцсети X, судно Duru 67 подверглось атаке в Черном море к западу от Крыма, недалеко от Севастополя. От полученных повреждений оно затонуло.

Судно Burak Kaya, которое находилось поблизости, эвакуировало пятерых раненых рыбаков и направилось в сторону турецкого города Инеболу. Во время эвакуации один из рыбаков, состояние которого было критическим, умер.