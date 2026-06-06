Один человек погиб и один ранен при атаках БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области из-за атак беспилотников один человек погиб, еще один пострадал, сообщил оперативный штаб региона.

«В городе Шебекино дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений водитель скончался на месте… Машина уничтожена огнем»,— указано в сообщении оперштаба.

В селе Отрадное Белгородского округа мужчина пострадал от детонации FPV-дрона. Он получил множественные осколочные ранения спины. Медицинская помощь ему оказана в городской больнице №2 Белгорода, лечение мужчина продолжит амбулаторно.